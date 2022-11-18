Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 17 ноября подтвердил, что украинские специалисты уже в польском селе Пшеводув, где упала ракета. Он подчеркнул, что причиной трагедии стал массированный ракетный удар России против Украины.
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Кулеба заявил, что причиной трагедии стала атака России на Украину
Кулеба выразил благодарность Польше, которая предоставила доступ украинским экспертам.
Мы продолжим наше сотрудничество открыто и конструктивно, как это делают самые близкие друзья,
– отметил украинский министр.