Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 17 ноября подтвердил, что украинские специалисты уже в польском селе Пшеводув, где упала ракета. Он подчеркнул, что причиной трагедии стал массированный ракетный удар России против Украины.

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Кулеба заявил, что причиной трагедии стала атака России на Украину

Кулеба выразил благодарность Польше, которая предоставила доступ украинским экспертам.