Спикер министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина рассказал, что результаты расследования будут в ближайшие дни. По его словам, украинским экспертам разрешат работать на месте инцидента при одном условии.

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"Сначала должны быть некоторые правовые договоренности, чтобы создать хорошее пространство для их экспертизы", – подчеркнул Ясина.

Комментарий президента

Ранее польский президент Польши Анджей Дуда объяснил, что у украинских следователей будет разрешение наблюдать за процессом. Он отметил – Польша будет соблюдать международное право.

Когда говорится об участии в производстве и доступе к документам и информации, для этого нужны конкретные договорные основания, конкретные основания в сфере международного права и международных договоров,

– отметил Дуда.

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