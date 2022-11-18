Спикер министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина рассказал, что результаты расследования будут в ближайшие дни. По его словам, украинским экспертам разрешат работать на месте инцидента при одном условии.
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"Сначала должны быть некоторые правовые договоренности, чтобы создать хорошее пространство для их экспертизы", – подчеркнул Ясина.
Комментарий президента
Ранее польский президент Польши Анджей Дуда объяснил, что у украинских следователей будет разрешение наблюдать за процессом. Он отметил – Польша будет соблюдать международное право.
Когда говорится об участии в производстве и доступе к документам и информации, для этого нужны конкретные договорные основания, конкретные основания в сфере международного права и международных договоров,
– отметил Дуда.
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Падение ракет в Пшеводове: последние новости
- Дуда приехал в Пшеводов 17 ноября. Там продолжаются следственные действия.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не сомневается – в Польше рухнула российская ракета. Дуда отреагировал на эти слова.
- В Офисе Президента рассказали, что готовы предоставить для расследования все данные и собственных экспертов.
- Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр призвала дождаться результатов расследования.