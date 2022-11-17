Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские специалисты примут участие в расследовании обстоятельств падения ракеты в Польше . По его словам, Украина уже получила соответствующее подтверждение.

К теме Байден обжаловал заявление Зеленского о происхождении упавшей в Польше ракеты

Зеленский уверен, что в Польше рухнула российская ракета

Зеленский подчеркнул, что пока не будет завершено расследование – нельзя утверждать, какие ракеты упали в Польше. Однако он уверен, что речь идет не только об остатках ракет ПВО.

Вчера мы получили подтверждение, что наши специалисты примут участие в расследовании. Пока расследование не завершится, мы не можем точно сказать, какие ракеты или их части упали на территории Польши. Но мы видели картинки диаметра воронки. Это не могли быть только остатки противоракетных систем,

– сказал Зеленский.

Глава государства напомнил, что 15 ноября, когда упала ракета в Польше, Россия выпустила по Украине около 100 ракет.

При этом он отметил, что российские ракеты уже падали на территориях третьих государств. Вероятно, речь идет о случае в Молдове, когда 31 октября там упала российская ракета , сбитая украинским ПВО.

"Я не знаю точно, что случилось в этот раз, на 100%. Мир также не знает на 100%. Я уверен, что это была российская ракета. Мы благодарны за то, что нас не обвиняют, потому что мы боремся с российскими ракетами на нашей территории" ", – резюмировал президент.

Ранее глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох тоже подтвердил, что Украину допустят к расследованию . Сообщалось, что в скором времени Украина сможет присоединиться к выяснению обстоятельств случившегося.

Что известно о падении ракет в Польше

Во вторник, 15 ноября, Россия нанесла один из наиболее массированных ударов по энергетической системе Украины. Оккупанты атаковали несколько областей, выпустив около 100 ракет.

Вечером появилась информация, что в Польше прогремел взрыв , в результате которого погибли два человека. Сначала польские СМИ сообщили о падении российской ракеты. Однако впоследствии появилась информация, что это может быть украинская ракета ПВО, пытавшаяся сбить российскую.

17 ноября в Польше сообщили о первых результатах расследования. Сообщается, что польская сторона владеет фото с границы, где видна "последовательность определенных событий".

Известно, что на месте падения ракеты работает американско-польская группа. В то же время Украина готова предоставить доказательства российского следа .

В НАТО заявили, что, вероятно, в Польше упала ракета украинского ПВО, но в Альянсе подчеркнули, что окончательная ответственность за это лежит на России .

Обратите внимание – Дуда рассказал детали о падении ракеты: смотрите видео