Об этом на ютуб-канале ФЕЙГИНLIVE рассказал советник главы ОПУ Алексей Арестович, передает 24 канал. Он также отметил, что Владимир Зеленский сомневается, что там была только украинская ракета.

Читайте также Первые результаты расследования падения ракеты в Польше: Украине дадут допуск

Мы предлагаем принцип открытости – Украина полностью открыта, но мы хотели бы убедиться, что это действительно наша ракета. Даже при четкости причинно-следственных связей, если все же наша ракета убила польских граждан – хотелось бы уточнить,

– говорит Арестович.

Советник главы ОПУ говорит, что трудно сказать, будет ли взаимодействие. Но это никак не повлияет на помощь нам, уже все наши партнеры дали свои оценки – это вина России.

"Запад – это культура мышления и дисциплина мышления. Дисциплина, чтобы не отвлекаться, а культура – чтобы различать", – убежден Арестович.

Шольц еще накануне заявил – не важно, украинская это ракета, или нет – виновата Россия.

"Украина должна быть в этом расследовании", – Арестович: смотрите видео

Что нужно знать о падении ракеты в Польше