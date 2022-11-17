Про це на ютуб-каналі ФЕЙГИНLIVE розповів радник глави ОПУ Олексій Арестович, передає 24 канал. Він також зазначив, що Володимир Зеленський має сумніви, що там була лише українська ракета.
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Ми пропонуємо принцип відкритості – Україна цілком відкрита, але ми б хотіли переконатись, що це справді наша ракета. Навіть за умови чіткості причинно-наслідкових зв’язків, якщо все ж це наша ракета вбила польських громадян – хотілось би уточнити,
– каже Арестович.
Радник глави ОПУ каже, що важко сказати, чи буде взаємодія. Але це ніяк не вплине на допомогу нам, вже всі наші партнери дали свої оцінки – це провина Росії.
"Захід – це культура мислення і дисципліна мислення. Дисципліна, аби не відволікатися, а культура – щоб розрізняти", – переконаний Арестович.
Шольц ще напередодні заявив – немає значення, українська це ракета, чи ні – винна Росія.
"Україна має бути в цьому розслідуванні", – Арестович: дивіться відео
Що потрібно знати про падіння ракети у Польщі
- Під час масованої ракетної атаки по Україні 15 листопада у Польщі пролунав вибух. У Пшеводуві, що в Грубешівському повіті, впала ракета – загинули двоє людей.
- 16 листопада генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у Польщі впала українська ракета, яку сили ППО запустили, щоб збити російську. Однак він наголосив, що Україна не винна.
- Президент Польщі Анджей Дуда каже, що ракета, ймовірно, була від української ППО, але виготовили її у Росії. Додає, що не має доказів, що снаряд запустили росіяни.
- Повітряні сили України готові надати всі матеріали і спеціалістів, аби встановити правду.
- Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що Україна виступила за спільне розслідування падіння ракет у Польщі. Ба більше, Київ готовий надати докази російського сліду в цьому інциденті.