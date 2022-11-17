Голова Бюро міжнародної політики при президенті Польщі Якуб Кумох розповів деталі розслідування в одному з інтерв'ю, повідомляють в іноземних медіа. Крім того, він додав, що українську сторону ймовірно також допустять до розслідування.

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Що показало розслідування станом на зараз

Експерти стверджують, що, скоріш за все, нещасний випадок у Польщі був спровокований українською ракетою протиповітряної оборони, яка збилася зі шляху. Однак точної інформації про те, кому належать уламки, наразі немає.

Сьогодні є багато свідчень того, що одна з ракет, яка мала збити російську ракету, не влучила в ціль, не спрацювала система самознищення, і ця ракета, на жаль, призвела до трагедії,

– сказав Якуб Кумох.

Зараз на місці інциденту працює польсько-американська слідча група. Зауважимо, що українська сторона попросила теж надати їй доступ до розслідування.

Якщо США та Польща погодяться на це, то вже незабаром Україна зможе приєднатися до з'ясування обставин випадку. Якуб Кумох додав, що, як йому відомо, заперечень у слідчої групи немає.

Також він наголосив, що "ніхто не звинувачує Україну в тому, що вона навмисно обстрілювала польську територію". Тільки Росія несе повну відповідальність за все, що сталося.

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Росіяни вирішили обернути трагедію у Польщі на чергове виправдання для себе

Під час найбільшої масованої атаки по території України 15 листопада, уламки ракет впали у сусідній Польщі. Унаслідок цього, там загинули 2 людей.

Російські пропагандисти одразу спробували використати цю трагедію на свою користь. Вони хором почали скандувати про те, що це "чергова провокація Заходу".

Звісно, брати відповідальність за свої вчинки – не типово для країни-агресорки. Натомість звинувачувати інших у спробах "навмисної провокації з метою ескалації конфлікту", – традиційний наратив Кремля.

Заступник голови Ради Безпеки Росії Дмітрій Мєдвєдєв теж не промовчав. Слідом за міністерством оборони, він заявив, що Захід наближає людство до чергової світової війни.

Аналітики ISW зауважили, що нічого нового, зрештою, не сталося. Все ті ж пропагандистські наративи лунають від офіційних осіб Росії, все ті ж військові блогери підіграють цим нісенітницям.

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