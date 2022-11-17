Ракету ППО дуже важко збити
Можливо, саме тому ППО Польщі і не змогла відреагувати на загрозу для своєї території. Про це 24 каналу розказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан.
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Він пояснив, що відреагувати на протиракету насправді важко, адже у неї дуже велика швидкість прильоту – більша, ніж у ракети, яку вона збиває, а іноді й у кілька разів. Відповідно і збити ракету ППО – завдання високої складності.
Принагідно Світан додав так само складно і навіть майже неможливо збити ракети С-300, які росіяни використовують для атак, б'ють ними по землі, хоч насправді це ракети протиповітряної оборони. У них теж доволі висока швидкість польоту – наші системи навіть не встигають їх засікти, а тому й не збивають.
Крім того, цією ж особливістю такого роду ракет користується й українська сторона, коли застосовує HIMARS по ворожій території. Річ у тім, що на малій ділянці польоту, на дальності до 100 кілометрів встигнути засікти, а отже і збити ракету практично неможливо. Світан наголосив, що це – неможливо в принципі, незалежно від того натівська система чи наша.
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Чиї ракети потрапили у Польщу
- Президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що існує ймовірність того, що у повітряний простір країни потрапила ракета української ППО, але виробили її в Росії. Наразі проводять експертизу, аби визначити напевне.
- Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат заявив, що всі докази є на місці падіння ракет, тож робити попередні висновки немає сенсу. Уламки можуть належати як Росії, так і Україні або ж обом сторонам, тож потрібно дочекатися результатів експертизи.
- Водночас українська сторона просить надати їй доступ до місця падіння ракет, аби вивчати інцидент спільними зусиллями. Крім того, секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що Україна готова передати докази російського сліду.
- Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що не сумнівається – це була не українська ракета або не український ракетний удар.