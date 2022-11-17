Ракету ППО дуже важко збити

Можливо, саме тому ППО Польщі і не змогла відреагувати на загрозу для своєї території. Про це 24 каналу розказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан.

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Він пояснив, що відреагувати на протиракету насправді важко, адже у неї дуже велика швидкість прильоту – більша, ніж у ракети, яку вона збиває, а іноді й у кілька разів. Відповідно і збити ракету ППО – завдання високої складності.

Принагідно Світан додав так само складно і навіть майже неможливо збити ракети С-300, які росіяни використовують для атак, б'ють ними по землі, хоч насправді це ракети протиповітряної оборони. У них теж доволі висока швидкість польоту – наші системи навіть не встигають їх засікти, а тому й не збивають.

Крім того, цією ж особливістю такого роду ракет користується й українська сторона, коли застосовує HIMARS по ворожій території. Річ у тім, що на малій ділянці польоту, на дальності до 100 кілометрів встигнути засікти, а отже і збити ракету практично неможливо. Світан наголосив, що це – неможливо в принципі, незалежно від того натівська система чи наша.

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