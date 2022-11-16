Якщо це С-300 – з'ясують швидко

Наскільки швидко можна це з'ясувати залежить від доказової бази, тобто кількості уламків снаряда. Про це 24 каналу розказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Разом із тим ракету С-300, яку зокрема використовують для захисту неба, набагато легше та швидше відрізнити від крилатих ракет "Калібр" чи Х-101, аніж розрізнити їх між собою. На це може піти 48 годин чи навіть 72 години, а якщо буде якесь ускладнення, може знадобитися значно більше часу. Відтак, за словами Коваленка, якщо це дійсно ракета С-300 з'ясують дуже швидко.

До того ж С-300 зовсім іншого призначення. Там зовсім інша бойова частина, зовсім інший розгінний блок, двигун і так далі. Вони відрізняються досить суттєво, тому проблем з'ясувати, що це за ракета, не буде,

– пояснив оглядач.

Він додав, що ракета ППО обладнана системою самознищення. Тобто коли вона змінює траєкторію чи не може наздогнати і ліквідувати потрібний об'єкт, наприклад, винищувач чи ракету, то оператори можуть її самознищити.

Тому, якщо припустити, що така ракета прямувала до повітряного простору Польщі, її повинні були знищити. Можливий варіант, що система самознищення не спрацювала, дала якийсь збій, але загалом те, що українська ракета залетіла на таку відстань на територію Польщі – це вже можна піддавати сумнівам.

Однак, як зауважив Коваленко, і те, що на таку відстань залетіли російські крилаті ракети – це також дискусійне питання.

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