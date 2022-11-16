Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, наразі немає достатньої інформації, щоб формувати остаточні висновки,. Однак всі докази є на місці падіння ракет.

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Уламки обох ракет ймовірно можуть бути знайдені на місці

Юрій Ігнат пояснює, що робити передчасні висновки щодо того, кому належать ракети, що впали у Польщі, немає сенсу. Потрібно просто дочекатися результатів експертизи й тоді всі крапки над "і" буде розставлено.

Уламки від ракет можуть належати як Росії, так і Україні. Або ж узагалі обом сторонам.

У будь-якому випадку, у тому, що сталося, винна лише Росія, наголошує Юрій Ігнат. Саме вона напала на Україну.

Йшов серйозний потужний протиповітряний бій. Ми відбивали агресію, російські ракети, які летіли на наших громадян, на нашу інфраструктуру. І зрозуміло, що все робили для того, щоб захистити наших громадян,

– каже речник.

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Латвія пропонує, щоб НАТО закрило небо над деякими районами Західної України

На тлі масованих ударів Росії та падіння кількох уламків ракет у Польщі, Латвія запропонувала НАТО розширити свій протиракетний щит. Мовиться про те, щоб закрити ним частину Заходу України.

Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс стверджує, що щит зокрема потрібен, коли Альянс збереться для переговорів на авіабазі Рамштайн у Німеччині. Він також додав, що Путіна може "підбадьорити" такий прояв слабкості, як мовчання НАТО щодо випадку в Польщі.

Артіс Пабрікс запевняє, що Альянс просто повинен втрутитися та посилити українську повітряну оборону. І додає, що, якби не було війни, яку розв'язала Росія, питань про те, кому належать уламки ракет, узагалі не було б.

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