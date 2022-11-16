Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, пока нет достаточной информации, чтобы формировать окончательные выводы. Однако все доказательства находятся на месте падения ракет.

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Обломки обеих ракет, вероятно, могут быть найдены на месте.

Юрий Игнат объясняет, что делать преждевременные выводы относительно того, кому принадлежат упавшие в Польше ракеты, нет смысла. Нужно просто дождаться результатов экспертизы и тогда все точки над "і" будут расставлены.

Обломки от ракет могут принадлежать как России, так и Украине. Или вообще обеим сторонам.

В любом случае, в произошедшем виновата только Россия, отмечает Юрий Игнат. Именно она напала на Украину.

Шло серьезное мощное противовоздушное сражение. Мы отражали агрессию, российские ракеты, летевшие на наших граждан, на нашу инфраструктуру. И понятно, что все делали для того, чтобы защитить наших граждан,

– говорит спикер.

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Латвия предлагает, чтобы НАТО закрыло небо над некоторыми районами Западной Украины

На фоне массированных ударов России и падения нескольких обломков ракет в Польше Латвия предложила НАТО расширить свой противоракетный щит. Речь идет о том, чтобы закрыть им часть Запада Украины.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс утверждает, что щит, в частности, нужен, когда Альянс соберется для переговоров на авиабазе Рамштайн в Германии. Он также добавил, что Путина может "взбодрить" такое проявление слабости, как молчание НАТО по случаю в Польше.

Артис Пабрикс уверяет, что Североатлантический союз просто должен вмешаться и усилить украинскую воздушную оборону. И добавляет, что, не будь войны, которую развязала Россия, вопросов о том, кому принадлежат обломки ракет, вообще не было бы.

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