В Кремле не волновались из-за реакции мира

Однако в этом случае Кремль решил, что главное – это не реакция международного сообщества, хоть и понятно, что она будет резко негативной. Об этом 24 каналу рассказал российский политолог Аббас Галлямов.

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По его словам, важна для Москвы была собственная реакция на неудачу на Бали. Ведь совершенно очевидно, что Зеленский стал триумфатором на саммите, а Запад и мировое сообщество консолидированно выступило против России, в частности, даже Си Цзиньпин адресовал стране-агрессорке предупреждения.

В этой ситуации обескураженным "патриотам" в России очень важно было послать сигнал – "мы не сдаемся, мы сильные, плевать, что они там нам говорят, мы делаем свое дело",

– объяснил Галлямов.

Он подчеркнул, что массированный обстрел был организован именно для этого. То есть атака стала своеобразным дымовым занавесом, призванным прикрыть дипломатическое поражение.

Впрочем, решая одну проблему, Кремль одновременно создает другую – на противоположной части спектра в области международных отношений. По мнению политолога, это в очередной раз подтверждает, что запас оптимальных решений исчерпан и делать так, чтобы было только хорошо, а плохо не было, у Кремля уже не получается.

То есть даже если российское руководство делает что-то хорошее в одной части, обязательно будет оборотная темная сторона. В этом конкретном случае наряду с достоинствами на внутрироссийском фронте Москва получила ряд минусов на дипломатическом фронте.

Полный стрим с Аббасом Галлямовым: смотрите видео

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