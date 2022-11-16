У Кремлі не хвилювалися через реакцію світу

Однак у цьому випадку Кремль вирішив, що головне – це не реакція міжнародної спільноти, хоч і зрозуміло, що вона буде різко негативною. Про це 24 каналу розказав російський політолог Аббас Галлямов.

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За його словами, важливою для Москви була власна реакція на невдачу на Балі. Адже абсолютно очевидно, що Зеленський став тріумфатором на саміті, а Захід та світова спільнота консолідовано виступила проти Росії, зокрема навіть Сі Цзиньпін адресував країні-агресорці попередження.

У цій ситуації збентеженим "патріотам" в Росії дуже важливо було послати сигнал – "ми не здаємося, ми сильні, плювати, що вони там нас говорять, ми робимо свою справу",

– пояснив Галлямов.

Він підкреслив, що масований обстріл був організований саме для цього. Тобто атака стала своєрідною димовою завісою, покликаною прикрити дипломатичну поразку.

Утім, розв'язуючи одну проблему, Кремль одночасно створює собі іншу – на протилежній частині спектра в області міжнародних відносин. На думку політолога, це вчергове підтверджує, що запас оптимальних рішень вичерпаний і робити так, щоб було лише добре, а погано не було, у Кремля вже не виходить.

Тобто навіть якщо російське керівництво робить щось хороше в одній частині, обов'язково буде зворотній темний бік. У цьому конкретному випадку поряд з плюсами на внутрішньоросійському фронті Москва отримала низку мінусів на дипломатичному фронті.

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