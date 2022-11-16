Зокрема, що щит потрібен, коли Альянс збирається для переговорів на авіабазі Рамштайн у Німеччині. Про це заявив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс.

До речі Україна – це "живий щит", – Зеленський пропонує терміново зібрати НАТО через масований удар

Слабкість лише "підбадьорить" Путіна

Міністр наголосив, що НАТО ризикує "підбадьорити" Путіна, якщо продемонструє слабкість, не зумівши рішуче відповісти на ракетний інцидент у Польщі.

Слабкість означала б, що ми просто проковтнули смерть двох невинних поляків і ракету, яка підірвала частини їхнього будинку,

– наголосив Пабрікс.

Він додав, що потрібні дії, які гарантували б, що російські ракети не можуть впасти на нашу територію в будь-який час.

Пабрікс каже, що НАТО має втрутитись

Раніше Пабрікс закликав інших держав-членів НАТО подолати свої застереження та постачати Україні всі необхідні види звичайної зброї. Зокрема, сучасні бойові танки та ракети великої дальності. Міністр переконаний, що тепер НАТО слід втрутитись та посилити українську ППО.

"Один із найважливіших висновків – ми маємо посилити нашу протиповітряну оборону – протиповітряну оборону Європи та протиповітряну оборону України", – сказав чиновник.