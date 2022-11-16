Однак ствердної відповіді поки немає. Про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами 16 листопада, повідомляє 24 канал.

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Зеленський закликає провести саміт НАТО

Україна просить НАТО провести терміновий онлайн-саміт щодо російського масованого обстрілу нашої держави ракетами та дронами-камікадзе.

Щось ударило по Польщі. Це трагедія. Я б хотів, щоб ми всі розуміли, що Україна – це форпост, це "живий щит",

– заявив Зеленський.

Президент зазначив, що Україна хотіла б почути позитивну відповідь щодо термінового скликання НАТО, але поки цього не сталося.

"Я не почув цю відповідь. Жодна інституція в нашій державі, яка отримала від мене пряме завдання отримати через "не можу" цю можливість для того, щоб обговорити всі наші дії, як закривати небо", – додав глава держави.

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