Однако утвердительного ответа пока нет. Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами 16 ноября, сообщает 24 канал.

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Зеленский призывает провести саммит НАТО

Украина просит НАТО провести срочный онлайн-саммит по поводу российского массированного обстрела нашего государства ракетами и дронами-камикадзе.

Что-то ударило по Польше. Это трагедия. Я бы хотел, чтобы мы все понимали, что Украина – это форпост, это "живой щит",

– заявил Зеленский.

Президент отметил, что Украина хотела бы услышать положительный ответ о срочном созыве НАТО, но пока этого не произошло.

"Я не услышал этот ответ. Ни один институт в нашем государстве, который получил от меня прямую задачу получить через "не могу" эту возможность для того, чтобы обсудить все наши действия, как закрывать небо", – добавил глава государства.

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