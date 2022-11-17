Ракету ПВО очень тяжело сбить

Возможно, именно поэтому ПВО Польши и не смогла отреагировать на угрозу для своей территории. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан.

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Он объяснил, что отреагировать на противоракету действительно тяжело, ведь у нее очень большая скорость прилета – больше, чем у ракеты, которую она сбивает, а иногда и в несколько раз. Соответственно и сбить ракету ПВО – задача высокой сложности.

Попутно Свитан добавил, что также сложно и даже почти невозможно сбить ракеты С-300, которые россияне используют для атак, бьют ими по земле, хотя на самом деле это ракеты противовоздушной обороны. У них тоже достаточно высокая скорость полета – наши системы даже не успевают их засечь, а потому и не сбивают.

Кроме того, этой же особенностью такого рода ракет пользуется и украинская сторона, применяя HIMARS по вражеской территории. Дело в том, что на малом участке полета, на дальности до 100 километров успеть засечь, а значит, и сбить ракету практически невозможно. Свитан подчеркнул, что это невозможно в принципе, независимо от того натовская система или наша.

Полный стрим с Романом Свитаном: смотрите видео

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