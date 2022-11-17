Нагадаємо, що під час масованої атаки дві ракети впали у Польщі. Внаслідок цього загинуло двоє мирних мешканців. І саме цю ситуацію пропагандисти вирішили використати на свою користь.
Читайте також Як далеко може пролетіти збита ППО ракета і чи легко відрізнити українську й російську С-300
Падіння ракет у Польщі назвали провокацією
Як зазначають в Інституті з вивчення війни, російські пропагандисти використовували кремлівські наративи. Згідно з ними, ракетний удар по території Польщі – ніщо інше як провокація Заходу. На цьому 16 листопада наголосили у міноборони країни-агресорки. Там зазначили, що заяви українських та іноземних офіційних осіб щодо падіння ракет на території країни НАТО – "навмисна провокація з метою ескалації конфлікту".
Не змовчав і Дмітрій Мєдвєдєв. Він вирішив цинічно звинуватити Захід у наближенні до світової війни. Не обійшлися без критики західних і українських офіційних осіб і російські військові блогери. Мовляв, Росію прагнуть навмисне звинуватити, щоб виправдати зростання підтримки України, а також подальшу ескалацію у Східній Європі.
Були й ті, хто вважає, що цей трагічний інцидент спробували використати, щоб тиснути на Росію. Мовляв, це мало б змусити її припинити ракетну кампанію проти критичної інфраструктури. А ще росіяни переконані, що падіння ракет у Польщі – можливість виправдати відправлення сучаснішої ППО в Україну.
Аналітики зауважили: той факт, що військові блогери повторюють наративи Кремля – очікувана реакція російського інформаційного простору. Адже у Росії продовжують нести нісенітниці про те, що країна-агресорка буцімто протистоїть Заходу. Останній, нагадаємо, намагається всіляко принизити її.
Ефективність української ППО вражає
- Нагадаємо, що 15 листопада російські військові атакували Україну понад 90 крилатими ракетами типу Х-101, Х-555, а також "Калібр". Крім того, ворог випустив 10 безпілотників. Усе це загарбники використали для того, щоб бити по об'єктах критичної інфраструктури у низці областей нашої держави. У Повітряних силах зазначили, що вдалося збити 75 ракет, а також усі дрони-камікадзе.
- Міністр оборони США Ллойд Остін 16 листопада відзначив ефективність системи NASAMS, наданої нещодавно Україні. Кожен її удар по цілі був влучним. Юрій Ігнат зауважив, що установка відпрацювала 10 з 10 цілей.
- Зауважимо, що під час масованого ракетного удару Росія могла використати значну частину своїх ракет. Тож знадобиться ще досить багато часу, щоб ворог міг знову повторити подібну атаку.
- Водночас не варто забувати, що загроза ударів залишається. Наприклад, в акваторії Чорного моря перебуває один підводний ракетоносій. Він переносить на собі чотири ракети типу "Калібр".
Варте уваги – Арестович розкрив деталі масованого обстрілу: дивіться відео