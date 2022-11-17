Деталі розповів Юрій Ігнат – речник командування Повітряних сил України – в ефірі телемарафону. Під час масштабної ракетної атаки 15 листопада захисники українського неба робили все для того, щоб захистити людей

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Як далеко може летіти ворожа ракета

Ігнат розповів, що те, як далеко може летіти збита ворожа ракета, залежить від низки факторів. У ракети С300 дальність застосування – 75 кілометрів. Водночас вона може бути ще більшою – до +10 кілометрів.

Власне ракета, яка може бути збита українською ППО, скажімо на Львівщині відбита, вона ж не "в лоб" їй попадає, як кажуть зенітники "промах в нормі". "Промах" – це відстань на якій від ворожої ракети зірвалася наша ракета. Відповідно, тисячами уламків ракет вражається ракета противника,

– заявив Ігнат.

Тоді ракета противника може відхилитись від наміченої цілі, адже вже ушкоджена.

Чи можна відрізнити українську й російську С-300

Захисники неба можуть відрізнити українську й російську С-300. Кожна ракета має серійний номер на двигуні. Окрім того, деякі запчастини підписані відповідним маркуванням. Зокрема, там можуть подати рік випуску.

Ігнат додав, що Росія постійно застосовує ракети С-300.

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