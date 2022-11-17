Детали рассказал Юрий Игнат – спикер командования Воздушных сил Украины – в эфире телемарафона . Во время масштабной ракетной атаки 15 ноября защитники украинского неба делали все, чтобы защитить людей.

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Как далеко может лететь вражеская ракета

Игнат рассказал, что то, как далеко может лететь сбитая вражеская ракета, зависит от ряда факторов. У ракеты С300 дальность применения – 75 километров. В то же время она может быть еще больше – до +10 километров.

Собственно ракета, которая может быть сбита украинским ПВО, скажем на Львовщине отбита, она же не "в лоб" ей попадает, как говорят зенитчики "оплошность". "Промах" – это расстояние, на котором от вражеской ракеты сорвалась наша ракета. Соответственно, тысячами обломков ракет поражается ракета противника, – заявил Игнат.

Тогда ракета противника может отклониться от намеченной цели, ведь она уже повреждена.

Можно ли отличить украинскую и российскую С-300

Защитники неба могут отличить украинскую и российскую С-300. У каждой ракеты есть серийный номер на двигателе. Кроме того, некоторые запчасти подписаны соответствующей маркировкой. В частности, там могут подать год выпуска.

Игнатий добавил, что Россия постоянно применяет ракеты С-300.

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