Таку думку озвучив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він зауважив, що наразі триває розслідування інциденту.

Увага Після масованої атаки у НАТО пообіцяли Україні ще більше систем ППО

Жахливе влучання ракети у Польщі потрібно ретельно розслідувати. Добре, що члени НАТО можуть швидко це зробити. Не можна робити якихось передчасних висновків. Але одне очевидно: нічого цього не сталось би, якби не агресивна війна Росії проти України, якби не ті ракети, які інтенсивно і масовано обстрілюють українську інфраструктуру,

– зазначив Шольц.

Канцлер також зауважив, що у ході обговорень країни обмінювалися інформацією про попередні висновки спецслужб, щоб об’єднати слідчі можливості.

Світ розуміє, що відповідальна за атаку саме Росія

Раніше з майже ідентичними коментарями виступили прем’єр Британії Ріші Сунак, прем’єр Нідерландів Марк Рютте, заступник глави МЗС Польщі.

Зокрема, британський прем'єр звинуватив Путіна у "недбалому ставленні до людського життя".

Головне про падіння ракет у Польщі

Дві російські ракеті впали на території Польщі вчора, 16 листопада, під час найбільш масованої ракетної атаки Росії по українській інфраструктурі. Ракети впали у селі Пшеводів, що у Люблінському воєводстві. Воно межує з Львівською та Волинською областю та розташоване за 6 кілометрів від кордону з Україною.

Внаслідок падіння ракети загинуло двоє громадян Польщі.

Президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що найбільш ймовірно, що це таки була ракета української ППО, але виробили її у Росії. За словами польського президента, розслідування не виявило ознак навмисного нападу.

Такі ж висновки оголосили попередньо і у НАТО. Там кажуть, що повну відповідальність за падіння ракет несе Росія.

Важливо! У Повітряних силах України заявили, що падіння ракети на території Польщі – дуже резонансна ситуація. ЗСУ усіляко сприятимуть розслідуванню. Україна виступила за спільне розслідування падіння ракет у Польщі. Також Київ готовий надати докази російського сліду в цьому інциденті.

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