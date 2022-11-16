Сунак звинуватив Путіна у "недбалому ставленні до людського життя". Цю заяву він зробив на тлі масованого ракетного удару по Україні, якого росіяни завдали 15 листопада.
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Весь світ постраждав від вторгнення в Україну
За словами Сунака, від російського вторгнення в Україну, яке наказав здійснити Путін, постраждав весь світ. Цю заяву він зробив, посилаючись на відсутність продовольчої безпеки, а також зростання цін на енергоносії.
Не оминув він увагою також ракети, яка впала на території Польщі. Сунак наголосив, що надзвичайно важливо зараз встановити факти.
Ми всі хочемо розібратися в тому, що сталося,
– підкреслив він.
- Сунак додав, що він зателефонував президенту Польщі Анджею Дуді, коли дізнався про падіння ракети. Міністр висловив свої співчуття у зв'язку з загибеллю двох мирних мешканців.
- Крім того, Сунак зателефонував президенту України Володимиру Зеленському. З ним він також обговорив наслідки ракетного удару.
Що відомо про падіння ракети у Польщі
- Передовсім зауважимо, що інформація про вибух у Польщі надійшла близько 15:40. Тоді по всій території України лунала повітряна тривога, а сили ППО титанічно знищували ракети, якими ворог атакував нашу державу.
- Спочатку повідомляли, що раптово на фермі вибухнув трактор. Невдовзі надійшли дані про те, що причиною цього могла стати ракета.
- Згідно з наявною інформацією, сама ракета впала у селі Пшеводів, що у Люблінському воєводстві. Зауважимо, що населений пункт межує з Львівською та Волинською областям, а також розташований за 6 кілометрів від кордону.
- На жаль, внаслідок падіння ракети загинуло двоє мирних мешканців Польщі.
- Падіння ракети стало причиною скликання Анджеєм Дудою Радбезу. Крім того, глава держави наполіг на терміновій зустрічі членів НАТО.
- Володимир Зеленський відреагував на падіння ракети. Президент висловив співчуття рідним загиблих. Крім того, він закликав якомога швидше покарати Росію, адже якщо цього не зробити, то наступні ракети падатимуть не лише у Польщі, а й за її межами.
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