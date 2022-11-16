Сунак обвинил Путина в "небрежном отношении к человеческой жизни". Это заявление он сделал на фоне массированного ракетного удара по Украине, который россияне нанесли 15 ноября.

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Весь мир пострадал от вторжения в Украину

По словам Сунака, от российского вторжения в Украину, которое приказал совершить Путин, пострадал весь мир. Это заявление он сделал, ссылаясь на отсутствие продовольственной безопасности, а также рост цен на энергоносители.

Не обошел он вниманием также ракету, которая упала на территории Польши. Сунак подчеркнул, что очень важно сейчас установить факты.

Мы все хотим разобраться в случившемся,

– подчеркнул он.

Сунак добавил, что позвонил президенту Польши Анджею Дуде, когда узнал о падении ракеты. Министр выразил свои соболезнования в связи с гибелью двух мирных жителей.

Кроме того, Сунак позвонил по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому. С ним он также обсудил последствия ракетного удара.

Что известно о падении ракеты в Польше

Прежде всего, заметим, что информация о взрыве в Польше поступила около 15:40. Тогда на всей территории Украины звучала воздушная тревога, а силы ПВО титанически уничтожали ракеты, которыми враг атаковал наше государство.

Сначала сообщалось, что внезапно на ферме взорвался трактор. Вскоре пришли данные о том, что причиной этого могла стать ракета.

Согласно имеющейся информации, сама ракета упала в селе Пшеводов в Люблинском воеводстве. Отметим, что населенный пункт граничит со Львовской и Волынской областями, а также расположен в 6 километрах от границы.

К сожалению, в результате падения ракеты погибли двое мирных жителей Польши.

Падение ракеты стало причиной созыва Анджеем Дудой Совбеза. Кроме того, глава государства настоял на срочной встрече членов НАТО.

Владимир Зеленский отреагировал на падение ракеты. Президент выразил соболезнования родным погибших. Кроме того, он призвал как можно скорее наказать Россию, ведь если этого не сделать, то следующие ракеты будут падать не только в Польше, но и за ее пределами.

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