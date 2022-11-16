Такое мнение озвучил канцлер Германии Олаф Шольц. Он отметил, что сейчас идет расследование инцидента.

Внимание После массированной атаки в НАТО пообещали Украине еще больше систем ПВО

Ужасное попадание ракеты в Польше следует тщательно расследовать. Хорошо, что члены НАТО могут быстро это сделать. Нельзя делать каких-либо преждевременных выводов. Но очевидно одно: ничего бы этого не произошло, если бы не агрессивная война России против Украины, если бы не те ракеты, которые интенсивно и массированно обстреливают украинскую инфраструктуру,

– отметил Шольц.

Канцлер также отметил, что в ходе обсуждения страны обменивались информацией о предварительных выводах спецслужб, чтобы объединить следственные возможности.

Мир понимает, что ответственная за атаку именно Россия

Ранее с почти идентичными комментариями выступили премьер Британии Риши Сунак, премьер Нидерландов Марк Рютте, заместитель главы МИД Польши.

В частности, британский премьер обвинил Путина в "небрежном отношении к человеческой жизни".

Главное о падении ракет в Польше

Две российские ракеты упали на территории Польши вчера, 16 ноября, в ходе наиболее массированной ракетной атаки России по украинской инфраструктуре. Ракеты упали в селе Пшеводов в Люблинском воеводстве. Оно граничит с Львовской и Волынской областью и расположено в 6 километрах от границы с Украиной.

В результате падения ракеты погибли два гражданина Польши.

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что наиболее вероятно, что это была ракета украинской ПВО, но была произведена она в России. По словам польского президента, расследование не выявило признаков умышленного нападения.

Такие же выводы объявили предварительно и в НАТО. Там говорят, что полную ответственность за падение ракет несет Россия.

Важно! В воздушных силах Украины заявили, что падение ракеты на территории Польши – очень резонансная ситуация. ВСУ будут всячески способствовать расследованию. Украина выступила за совместное расследование падения ракет в Польше. Также Киев готов предоставить доказательства российского следа в этом инциденте.

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