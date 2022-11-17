Президент Зеленский подчеркнул, что четко утверждать, какие ракеты упали в Польше, можно только после завершения процедуры. Однако он уверен, что речь идет не только об остатках ракет ПВО.

К теме Не стоит делать поспешных выводов, – Минобороны о расследовании падения ракет в Польше

Расследование должно быть прозрачным

Украине официально предложили присоединиться к группе, расследующей инцидент. Мы готовы предоставить все данные и собственных экспертов, чтобы получить возможность эффективно отработать информационную составляющую. Об этом 24 каналу сказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

Безусловно, украинский лидер доверяет своим военным, которые очень эффективно работают, в частности – по защите украинского неба. 15 ноября Россия выпустила по Украине более 100 крылатых ракет и дронов-камикадзе – 70 из них удалось сбить.

Наши силы ПВО работают крайне эффективно, как и все наши военные, включая Главком. Поэтому верховный главнокомандующий, прежде всего, опирается на данные наших военных и нашей разведки. Это совершенно объективная картина. Так и должно быть в нормальной демократической стране,

– подчеркивает Подоляк.

Он добавляет, что сегодня мы с партнерами говорим совершенно однозначно: если бы не было массированной каскадной ракетной атаки России против Украины, никаких инцидентов – ни в Молдове, ни в Польше – не произошло бы.

"Поэтому нет разницы, что они (россияне – 24 канал) говорят. Да, есть событие, которое нужно расследовать. Да, мы настаиваем, чтобы все происходило прозрачно, ведь в зависимости от расследования мы и партнеры будем делать те или иные глобальные выводы", – отмечает Подоляк.

По словам советника ОП, это важно для того, что глобальная политика стала более осознанной. Следует избегать такого явления, как кулуарщина.

Кое-где с помощью этой кулуарщины кто-то с кем-то договаривается в рамках собственных интересов – это маскирует реальную картинку произошедшего,

– отмечает Михаил Подоляк.

Россия должна отвечать за свои преступления

В настоящее время сложилась крайне негативная ситуация, акцентирует он, когда Россия может постоянно атаковать Украину ракетами и дронами, не получая никакой реакции от мирового сообщества. Более того, российская пропаганда позволяет себе хихикать и радоваться собственной безнаказанности. А это – неправильно.

Поэтому президент Зеленский наметил следующие акценты:

Следует говорить о российской агрессии, в частности – против гражданского населения и приграничных областей, атака которых генерирует опасность для соседних стран;

Необходимо максимально увеличить противовоздушные возможности Украины – таким образом мы будем защищать всю Европу;

Россия – государство-террорист, которое не соответствует нормам международного права и не занимается тем, упадет ли на гражданское население другой страны обломки российской ракеты или она сама;

Давайте называть вещи своими именами – это война, и для того чтобы ее закончить, нужно посчитать математику – что нам нужно для обороны и контрнаступления.

Польша присоединила Украину к группе расследователей: смотрите видео

Падение российских ракет в Польше: основное

Российские военные нанесли массированный ракетный удар по Украине 15 ноября. Впоследствии стало известно о взрыве в населенном пункте Польши, расположенном вблизи границы с Украиной.

В МИД Польши подтвердили падение ракеты российского производства. В результате инцидента погибли двое мирных жителей. Это послужило причиной вызова министром иностранных дел Збигневом Рау посла России для объяснений.

В Польше было принято решение привести войска в боевую готовность. Кроме того, Анджей Дуда созвал Совбез, а также настоял на срочной встрече членов НАТО. Глава государства также провел телефонный разговор со своим американским коллегой Джо Байденом. После этого он позвонил по телефону Владимиру Зеленскому. Также президент Польши пообщался с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

В США заявили о начале расследования падения ракет в Польше. Это отметили как в Белом доме, так и в Госдепе. Вашингтон стремится выяснить, было ли это случайностью, спланировала ли Россия атаку по стране-члену НАТО намеренно. Все, что известно о событии – читайте в материале.