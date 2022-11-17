Президент Зеленський наголосив, що чітко стверджувати, які ракети впали в Польщі, можна лише після завершення процедури. Однак він впевнений, що йдеться не тільки про залишки ракет ППО.

Варте уваги Не слід робити поспішних висновків, – Міноборони про розслідування падіння ракет у Польщі

Розслідування має бути прозорим

Україні офіційно запропонували долучитися до групи, яка розслідуватиме інцидент. Ми готові надати усі дані та власних експертів, щоб отримати можливість ефективно відпрацювати інформаційну складову. Про це 24 каналу сказав радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

Безумовно, український лідер довіряє своїм військовим, які вкрай ефективно працюють, зокрема – щодо захисту українського неба. 15 листопада Росія випустила по Україні понад 100 крилатих ракет й дронів-камікадзе – 70 з них вдалося збити.

Наші сили ППО працюють вкрай ефективно, як і усі інші наші військові, включно з Главкомом. Тому верховний головнокомандувач передовсім спирається на дані наших військових та нашої розвідки. Це абсолютно об'єктивна картина. Так і має бути в нормальній демократичній країні,

– наголошує Подоляк.

Він додає, що сьогодні ми з партнерами говоримо абсолютно однозначно: якби не було масованої каскадної ракетної атаки Росії проти України, жодних інцидентів – ані у Молдові, ані у Польщі – не відбулося б.

"Тому немає різниці, що вони (росіяни – 24 канал) говорять. Так, є подія, яку треба розслідувати. Так, ми наполягаємо, щоб усе відбувалося прозоро, адже залежно від розслідування ми й партнери робитимемо ті чи інші глобальні висновки", – відзначає Подоляк.

За словами радника ОП, це важливо для того, що глобальна політика стала більш свідомою. Потрібно уникати такого явища, як кулуарщина.

Подекуди за допомогою цієї кулуарщини десь хтось з кимось домовляється в рамках власних інтересів – це маскує реальну картинку того, що відбулося,

– зазначає Михайло Подоляк.

Росія повинна відповідати за свої злочини

Наразі склалася вкрай негативна ситуація, акцентує він, коли Росія може постійно атакувати Україну ракетами й дронами, не отримуючи жодної реакції від світової спільноти. Ба більше, російська пропаганда дозволяє собі хіхікати й тішитися власній безкарності. А це – неправильно.

Тому президент Зеленський окреслив такі акценти:

Потрібно говорити про російську агресію, зокрема – проти цивільного населення та прикордонних областей, атака яких генерує небезпеку для сусідніх країн;

Необхідно максимально збільшити протиповітряні можливості України – таким чином ми захищатимемо усю Європу;

Росія – держава-терорист, яка не відповідає нормам міжнародного права і не опікується тим, чи впаде на цивільне населення іншої країни уламки російської ракети або вона сама;

Давайте називати речі своїми іменами – це війна, і для того, щоб її закінчити, потрібно порахувати математику – що нам потрібно для оборони та контрнаступу.

Польща долучила Україну до групи розслідувачів: дивіться відео

Падіння російських ракет у Польщі: основне

Російські військові завдали масованого ракетного удару по Україні 15 листопада. Згодом стало відомо про вибух у населеному пункті Польщі, розташованому поблизу кордону з Україною.

У МЗС Польщі підтвердили падіння ракети російського виробництва. Внаслідок інциденту загинуло двоє мирних мешканців. Це стало причиною виклику міністром закордонних справ Збігнєвом Рау посла Росії для пояснень.

Польща ухвалила рішення привести війська у бойову готовність. Крім того, Анджей Дуда скликав Радбез, а також наполіг на терміновій зустрічі членів НАТО. Глава держави також поспілкувався з Джо Байденом, Єнсом Столтенбергом та Володимиром Зеленським.

У США заявили про початок розслідування падіння ракет у Польщі. На цьому наголосили як у Білому домі, так і у Держдепі. Вашингтон прагне з'ясувати, чи було це випадковістю, чи Росія спланувала атаку по країні-члену НАТО навмисно. Усе, що відомо про подію – читайте у матеріалі.