Президент Анджей Дуда в четверг, 17 ноября, приехал в Пшеводов, где в результате падения ракеты погибли два человека. В настоящее время продолжаются следственные действия.

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Дуда считает, что это был несчастный случай

Эксперты извлекают остатки ракеты и собирают следы на месте происшествия.

Президент Польши заявил, что это трудный момент для маленькой общины Пшевода. По его словам, семьи погибших просят уважать их боль и личную жизнь.

По нашему мнению, взрыв ракеты стал результатом несчастного случая,

– сказал Дуда.

Специалисты разбирают обломки ракет / Фото Jakub Szymczuk

Обратите внимание! Президент США Джо Байден сообщил, что по предварительной оценке ракета, попавшая по территории Польши, была выпущена украинскими силами противовоздушной обороны по российской ракете. Несмотря на это, ученый из Польши Ришард Купидура заверил, что польское общество четко понимает, что такие взрывы – эскалация конфликта с территориальной точки зрения. Здесь в любом случае виновата Россия независимо от того, чья ракета взорвалась в Пшеводове.

Последствия падения ракет в Пшеводе / Фото Jakub Szymczuk

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Расследование инцидента в Польше: что известно

17 ноября сообщили о первых результатах расследования этого дела. Глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох рассказал, что, скорее всего, несчастный случай в Польше был спровоцирован сбившейся с пути украинской ракетой противовоздушной обороны. Однако точной информации о том, кому принадлежат обломки, пока нет.

Наши специалисты примут участие в расследовании обстоятельств падения ракет на территории Польши. Украина уже получила необходимое подтверждение. Об этом сообщил Михаил Подоляк.

Накануне Владимир Зеленский подчеркнул, что не сомневается, что на территории Польши упала не украинская ракета.

Неожиданные последствия падения ракеты в Польше: смотрите видео