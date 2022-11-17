Президент Анджей Дуда в четверг, 17 ноября, приехал в Пшеводов, где в результате падения ракеты погибли два человека. В настоящее время продолжаются следственные действия.
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Дуда считает, что это был несчастный случай
Эксперты извлекают остатки ракеты и собирают следы на месте происшествия.
Президент Польши заявил, что это трудный момент для маленькой общины Пшевода. По его словам, семьи погибших просят уважать их боль и личную жизнь.
По нашему мнению, взрыв ракеты стал результатом несчастного случая,
– сказал Дуда.
Специалисты разбирают обломки ракет / Фото Jakub Szymczuk
Последствия падения ракет в Пшеводе / Фото Jakub Szymczuk
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Расследование инцидента в Польше: что известно
- 17 ноября сообщили о первых результатах расследования этого дела. Глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох рассказал, что, скорее всего, несчастный случай в Польше был спровоцирован сбившейся с пути украинской ракетой противовоздушной обороны. Однако точной информации о том, кому принадлежат обломки, пока нет.
- Наши специалисты примут участие в расследовании обстоятельств падения ракет на территории Польши. Украина уже получила необходимое подтверждение. Об этом сообщил Михаил Подоляк.
- Накануне Владимир Зеленский подчеркнул, что не сомневается, что на территории Польши упала не украинская ракета.
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