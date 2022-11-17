Анджей Дуда отметил, что понимает утверждение Владимира Зеленского, который заверил, что Украина не имеет отношения к падению ракеты в поселке Пшеводув.

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Как отреагировал Дуда на слова Зеленского

В частности, он упомянул разговор с Зеленским. Президент Польши подчеркнул, что сейчас ситуация в Украине чрезвычайно сложная, есть большие эмоции и большой стресс.

В последние дни Украина подвергается чрезвычайно массированному ракетному обстрелу со стороны России. Россия безжалостно и грубо выпустила несколько сотен ракет против Украины,

– сказал Дуда.

По словам Дуды, "ни для кого не удивительно, что есть эмоции, есть эмоции президента Украины. Президент также чрезвычайно остро переживает то, что происходит с его обществом, которое избрало его на эту должность и за которое он чувствует ответственность".

По мнению президента Польши, утверждение Зеленского о том, что в Польше упала не украинская ракета, основывается на том, что "каждый хочет видеть собственные доказательства".

Он также подчеркнул, что его слова опираются на то, что ему предоставили следователи и представители польских служб, материалы и документы.

"В определенном смысле наша общая трагедия"

Анджей Дуда подчеркнул, что речь идет о несчастном и "совершенно непреднамеренном случае".

По другую сторону нашей границы идет война, Россия выпустила несколько сотен ракет по Украине, Украина защищалась, и в ходе этих действий, к сожалению, произошло то, что произошло. Никто не хотел никому навредить в Польше, не говоря уже о том, чтобы лишить кого-то жизни. Это просто трагедия, в определенном смысле наша общая трагедия, самая большая трагедия тех, кто потерял своих близких – отцов, мужей,

– добавил президент Польши.