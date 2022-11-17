Президент Анджей Дуда у четвер, 17 листопада, приїхав у Пшеводів, де внаслідок падіння ракети загинули двоє людей. Наразі тривають слідчі дії.

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Дуда вважає, що це був нещасний випадок

Експерти витягують залишки ракети та збирають сліди на місці події.

Президент Польщі заявив, що це важкий момент для маленької громади Пшевода. За його словами, сім'ї загиблих просять поважати їхній біль і приватне життя.

На нашу думку, вибух ракети став результатом нещасного випадку,

– сказав Дуда.

Фахівці розбирають уламки ракет / Фото Jakub Szymczuk

Зверніть увагу! Президент США Джо Байден повідомив, що за попередньою оцінкою, ракета, яка влучила по території Польщі, була випущена українськими силами протиповітряної оборони по російській ракеті. Попри це, науковець з Польщі Рішард Купідура запевнив, польське суспільство чітко розуміє, що такі вибухи – ескалація конфлікту з територіальної точки зору. Тут у будь-якому випадку винна Росія незалежно від того, чия ракета вибухнула в Пшеводові.

Наслідки падіння ракет у Пшеводі / Фото Jakub Szymczuk

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Розслідування інциденту в Польщі: що відомо

17 листопада повідомили про перші результати розслідування цієї справи. Голова Бюро міжнародної політики при президенті Польщі Якуб Кумох розповів, що скоріш за все, нещасний випадок у Польщі був спровокований українською ракетою протиповітряної оборони, яка збилася зі шляху. Однак точної інформації про те, кому належать уламки, наразі немає.

Наші фахівці братимуть участь у розслідуванні обставин падіння ракет на території Польщі. Україна вже отримала необхідне підтвердження. Про це повідомив Михайло Подоляк.

Напередодні Володимир Зеленський підкреслив, що не сумнівається в тому, що на території Польщі впала не українська ракета.

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