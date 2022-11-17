Об этом заявил заместитель министра-координатора специальных служб Польши, правительственный уполномоченный по безопасности информационного пространства Станислав Жарин.
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Жарин заявил, что после трагедии в Пшеводове российская пропаганда пытается и, вероятно, будет пытаться и дальше достигать собственных информационных целей, враждебных Польше.
Кремль очень быстро включает такие инциденты в свою продолжающуюся информационную войну,
– добавил заместитель министра-координатора спецслужб Польши.
Он призвал людей опасаться ложных заявлений, в частности:
- "Событие в Пшеводове является сознательной попыткой эскалации в Европе".
- "Инцидент доказывает, что именно Украина представляет угрозу миру".
- "Польша – беззащитная, а системы разведки не работают".
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Падение ракет в Польше: коротко
- Россия 15 ноября нанесла массированный ракетный удар по Украине. В тот же день в польском Пшеводе упали ракеты, повлекшие гибель двух человек.
- 17 ноября сообщили о первых результатах расследования этого дела. Глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох рассказал, что, скорее всего, несчастный случай в Польше спровоцировала сбившаяся с пути украинская ракета противовоздушной обороны. Однако точной информации о том, что это за обломки, пока нет.
- Украинские специалисты также примут участие в расследовании обстоятельств падения ракет на территории Польши. По словам советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, необходимое подтверждение уже получили.
- Накануне президент Владимир Зеленский подчеркнул, что не сомневается, что на территории Польши упала не украинская ракета.
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