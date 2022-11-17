Об этом заявил заместитель министра-координатора специальных служб Польши, правительственный уполномоченный по безопасности информационного пространства Станислав Жарин.

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После падения ракет в Польше российская пропаганда активизируется

Жарин заявил, что после трагедии в Пшеводове российская пропаганда пытается и, вероятно, будет пытаться и дальше достигать собственных информационных целей, враждебных Польше.

Кремль очень быстро включает такие инциденты в свою продолжающуюся информационную войну,

– добавил заместитель министра-координатора спецслужб Польши.

Он призвал людей опасаться ложных заявлений, в частности:

"Событие в Пшеводове является сознательной попыткой эскалации в Европе".

"Инцидент доказывает, что именно Украина представляет угрозу миру".

"Польша – беззащитная, а системы разведки не работают".

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Падение ракет в Польше: коротко

Россия 15 ноября нанесла массированный ракетный удар по Украине. В тот же день в польском Пшеводе упали ракеты, повлекшие гибель двух человек.

17 ноября сообщили о первых результатах расследования этого дела. Глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох рассказал, что, скорее всего, несчастный случай в Польше спровоцировала сбившаяся с пути украинская ракета противовоздушной обороны. Однако точной информации о том, что это за обломки, пока нет.

Украинские специалисты также примут участие в расследовании обстоятельств падения ракет на территории Польши. По словам советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, необходимое подтверждение уже получили.

Накануне президент Владимир Зеленский подчеркнул, что не сомневается, что на территории Польши упала не украинская ракета.

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