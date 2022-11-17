Про це заявив заступник міністра-координатора спеціальних служб Польщі, урядовий уповноважений з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин.

Цікаво Дуда особисто приїхав на місце падіння ракет у Польщі

Після падіння ракет у Польщі російська пропаганда активізується

Жарин заявив, що після трагедії в Пшеводові російська пропаганда намагається і, ймовірно, намагатиметься і надалі досягати власних інформаційних цілей, ворожих Польщі.

Кремль дуже швидко включає такі інциденти у свою інформаційну війну, що триває,
– додав заступник міністра-координатора спецслужб Польщі.

Він закликав людей остерігатися неправдивих заяв, зокрема:

  • "Подія в Пшеводові є свідомою спробою ескалації в Європі".
  • "Інцидент доводить, що саме Україна становить загрозу для світу".
  • "Польща – беззахисна, а системи розвідки не працюють".

До теми Дуда відреагував на прохання України включити її до розслідування падіння ракет у Польщі

Падіння ракет у Польщі: коротко

  • Росія 15 листопада завдала масованого ракетного удару по Україні. Того ж дня в польському Пшеводові впали ракети, які спричинили загибель двох людей.
  • 17 листопада повідомили про перші результати розслідування цієї справи. Голова Бюро міжнародної політики при президенті Польщі Якуб Кумох розповів, що, найімовірніше, нещасний випадок у Польщі спровокувала українська ракета протиповітряної оборони, яка збилася зі шляху. Однак точної інформації про те, що це за уламки, наразі немає.
  • Українські фахівці також братимуть участь у розслідуванні обставин падіння ракет на території Польщі. За словами радника голови Офісу Президента Михайла Подоляка, необхідне підтвердження вже отримали.
  • Напередодні президент Володимир Зеленський наголосив, що не сумнівається в тому, що на території Польщі впала не українська ракета.

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