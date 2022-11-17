Про це заявив заступник міністра-координатора спеціальних служб Польщі, урядовий уповноважений з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин.

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Після падіння ракет у Польщі російська пропаганда активізується

Жарин заявив, що після трагедії в Пшеводові російська пропаганда намагається і, ймовірно, намагатиметься і надалі досягати власних інформаційних цілей, ворожих Польщі.

Кремль дуже швидко включає такі інциденти у свою інформаційну війну, що триває,

– додав заступник міністра-координатора спецслужб Польщі.

Він закликав людей остерігатися неправдивих заяв, зокрема:

"Подія в Пшеводові є свідомою спробою ескалації в Європі".

"Інцидент доводить, що саме Україна становить загрозу для світу".

"Польща – беззахисна, а системи розвідки не працюють".

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Падіння ракет у Польщі: коротко

Росія 15 листопада завдала масованого ракетного удару по Україні. Того ж дня в польському Пшеводові впали ракети, які спричинили загибель двох людей.

17 листопада повідомили про перші результати розслідування цієї справи. Голова Бюро міжнародної політики при президенті Польщі Якуб Кумох розповів, що, найімовірніше, нещасний випадок у Польщі спровокувала українська ракета протиповітряної оборони, яка збилася зі шляху. Однак точної інформації про те, що це за уламки, наразі немає.

Українські фахівці також братимуть участь у розслідуванні обставин падіння ракет на території Польщі. За словами радника голови Офісу Президента Михайла Подоляка, необхідне підтвердження вже отримали.

Напередодні президент Володимир Зеленський наголосив, що не сумнівається в тому, що на території Польщі впала не українська ракета.

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