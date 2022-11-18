Мы получим результаты и поймем их, потому что это союзническое дело и солидарность. Об этом 24 каналу сказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Достойно внимания Погибли на месте: детали о жертвах падения ракеты в Польше

Отвечать должна Россия

Ранее речь шла о том, что Украина могла сбивать российскую ракету, летевшую в сторону Польши. Эксперты объясняют, что С-300 самоуничтожаются в воздухе, если не попадают в цель. Однако переделанные ракеты могут нанести ущерб на земле. Интересно, что они есть именно у России.

То, что у нас будет техническая картина, абсолютно неважно для понимания ответственности. Потому что политическая, военная и нравственная ответственность однозначно на России,

– подчеркивает Климкин.

Мы имеем полное право защищаться в соответствии с уставом ООН. Безусловно, Россия ем усовершенно не следует.

"Все эти технические детали будут выяснены. Они важны, мы их поймем. Но это ничего не меняет в смысле картины войны и ответственности за совершенные преступления. Я уверен, что это никак не изменит уровень поддержки со стороны наших союзников", – подчеркивает эксминистр иностранных дел Украины.

Известно, что поляки отказались от консультаций по статье 4 Вашингтонского договора. По мнению Климкина, это неправильно, их стоило провести. Что касается 5 статьи НАТО, ее применение предполагает доказывание сознательной атаки.

Я считаю, что Россия уже давно ведет сознательную войну также против Запада, а начиная со взрывов на "Северных потоках" – уже напрямую. Со всем этим наши союзники пока пытаются избежать эскалации. Сдерживать нужно не нас, а Путина,

– подытожил Павел Климкин.

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Падение российских ракет в Польше: основное

Российские военные нанесли массированный ракетный удар по Украине 15 ноября. Впоследствии стало известно о взрыве в населенном пункте Польши, расположенном вблизи границы с Украиной.

В МИД Польши подтвердили падение ракеты российского производства. В результате инцидента погибли двое мирных жителей. Это послужило причиной вызова министром иностранных дел Збигневом Рау посла России для объяснений.

Польша приняла решение привести войска в боевую готовность. Кроме того, Анджей Дуда созвал Совбез, а также настоял на срочной встрече членов НАТО. Глава государства также пообщался с Джо Байденом, Йенсом Столтенбергом и Владимиром Зеленским.

В США заявили о начале расследования падения ракет в Польше. Это отметили как в Белом доме, так и в Госдепе. Вашингтон стремится выяснить, было ли это случайностью, спланировала ли Россия атаку по стране-члену НАТО намеренно. Все, что известно о случившемся – читайте в материале.