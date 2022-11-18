Об этом 24 каналу рассказал российский публицист из США Андрей Пионтковский. Ранее сообщалось о том, что Финляндия предоставит Украине еще один пакет военной помощи.

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Серьезное оружие быстро закончило бы войну

Пионтковский отметил, что российский военный эксперт Михаил Ходаренок говорил, что у американцев на складах еще столько вооружения, что война может закончиться очень быстро. Действительно, можно представить, как бы быстро продвигалась Украина после освобождения Херсона, если бы в ее распоряжении были еще 100 танков, 50 самолетов F-16, дальнобойные ракеты и т.д. Война закончилась бы через несколько недель еще до Нового года.

Важно, что это понимают все военные и, очевидно, политические эксперты в России. За всеми этими разговорами о могуществе России они понимают, что вся их военная машина, вся их политическая система, их собственная жизнь, безопасность зависят от дедушки Байдена. Решится ли он на серьезные поставки,

– заметил российский публицист из США.

Пионтковский о том, решатся ли США на серьезные поставки оружия: смотрите видео

Байдену рано или поздно придется принять такое решение

Он продолжил, что Ходаренок об американском оружии говорил с оскорблением на своих соотечественников, вовлекших его страну в войну, которую Россия с крахом проиграет. Если американцы не отважятся на серьезные поставки и останется сегодняшний уровень поставок, то Украина деоккупирует свои территории до весны. Однако цена очень серьезная – жизнь военных и гражданских жителей мирных городов.

"Поэтому дедушке Байдену придется принять это решение довольно быстро. Поэтому мне и не нравится эпизод с падением ракет в Польше, потому что он отвлек внимание, в частности, американского политического руководства. Даже, если это российские ракеты, НАТО бы замяло этот инцидент", – подчеркнул Пионтковский.

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