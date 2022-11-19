Неизвестно точно, сколько ракет имеет Россия и сколько из них она планирует еще запустить по энергетической инфраструктуре нашего государства, однако последний массированный ракетный обстрел был едва ли не самым большим. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире телемарафона.

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Как эксперты оценивают повреждение энергоинфраструктуры

Вооруженным Силам, конечно, удалось сбить немало ракет, но объекты нашей энергетической инфраструктуры все равно существенно пострадали. Как отмечает Гетманцева, оценить ущерб можно от 0,5 до 1 миллиарда долларов.

По нашим подсчетам, атака 15-го числа нанесла от половины до миллиарда долларов прямого ущерба экономике нашего государства,

– сказал народный депутат.

Также он подчеркнул, что существуют так называемые "косвенные убытки". В частности, они отражаются на доходах предприятий, которые не могут работать из-за отключения электричества.

Обратите внимание! Во вторник, 15 ноября, Россия выпустила по нашему государству около 100 ракет. По словам представителя командования Воздушных Сил, украинским системам ПВО удалось сбить в тот день 77 вражеских воздушных целей.

Чего хочет добиться Россия массированными ударами

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк объяснил, чего пытаются достичь оккупанты массированными обстрелами. Как он сообщает, захватчики планируют спровоцировать подобными действиями несколько волн миграции.

То есть Кремль хочет, чтобы как можно больше украинцев покинули собственное государство, потому что он уже понял, что в нынешней ситуации украинское общество не будет выступать против власти.

Напомним, в этом материале 24 канала мы объясняли, что такое блэкаут и грозит ли он Украине. Есть несколько сценариев развития событий и ситуации в энергоинфраструктуре – нужно готовиться к каждому из них.

Достаточно внимания – сколько еще выпустят ракет россияне по Украине: смотрите видео