Про це під час звернення до українців сказав президент Володимир Зеленський, пише 24 канал. Глава держави звернувся до представників обласної влади та місцевих громад з проханнями не припиняти "комунікацію щодо раціонального споживання електрики".

Зверніть увагу Свободі та гідності українців – понад тисячу років: Зеленський записав звернення

Особливо складна ситуація в шести областях

Зеленський заявив про те, що системна шкода українській енергетиці від атак Росії настільки значна, що потрібно бути ощадливими.

Звичайно, енергетики, комунальники, рятувальники та всі, хто залучений, працюють по максимуму. Але системна шкода нашій енергетиці від ударів російських терористів настільки значна, що всім нашим людям і бізнесу варто бути дуже ощадливими й розносити споживання по годинах доби,

– заявив президент.

Він повідомив, що станом на цей вечір особливо складна ситуація в Києві та області, а також на Вінниччині, Сумщині, Тернопільщині, Черкащині, Одещині та в деяких інших містах і районах.

"Будь ласка, у тих регіонах, де найбільше складнощів день у день, і особливо в пікові години споживання, намагайтесь обмежувати особисте використання електрики. Звичайно, має бути дуже ощадливий підхід і в публічних місцях", – резюмував Зеленський.

В Україні продовжать відключення

В Україні 22 листопада продовжаться планові відключення світла. Вони будуть застосовані з 00:00 до 24:00 у всіх регіонах України.

Енергетики продовжують робити все можливе для відновлення сталого енергоживлення для українців. Проте енергосистема ще повністю не оговталася від 6 хвиль ракетних ударів.

СЕО постачальника енергоресурсів YASNO Сергій Коваленко заявив, що жити у режимі відключень найімовірніше доведеться до кінця березня. Сергій Коваленко повідомив, що завдяки роботі енергетиків відключень світла по Україні стало менше. Однак попри це вони триватимуть ще довго.

У ВООЗ прогнозують, що від 2 до 3 мільйонів жителів України залишать свої домівки через холоди.

Дізнайтеся більше – звернення Зеленського: дивіться відео