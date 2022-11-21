Так, Зеленський нагадав, що сьогодні – День десантно-штурмових військ ЗСУ. З цієї нагоди він записав звернення у футболці з відповідною емблемою, яку йому передали українські десантники.

До речі Росія випустила понад 4 700 ракет за 270 днів війни, – Зеленський

Президент відзначив українських десантників

Зеленський подякував нашим хлопцям та перерахував причетних до свята.

Це день 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 81-ї окремої аеромобільної бригади, 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, які відзначилися при звільненні Харківщини та інших наших земель.

Це день 46-ї окремої аеромобільної бригади, яка брала участь у звільненні Херсона та окупованих територій Лівобережної України.

День 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, яка надзвичайно хоробро захищає нашу державу на Луганщині й Донеччині.

День підрозділів 132-го окремого розвідувального батальйону, який брав участь у звільненні Житомирщини й Київщини разом з іншими підрозділами Десантно-штурмових військ.

День бійців 148-го окремого артилерійського дивізіону, які щоденно "мінусують" ворога на найбільш загрозливих ділянках фронту.

день 71-ї окремої єгерської бригади, яка стала частиною Десантно-штурмових військ нещодавно, але вже відзначилась.

Президент розповів, що Маріїнському палаці сьогодні вручав нагороди бійцям з нагоди професійного свята, а також передав ордени "Золота Зірка" рідним полеглих Героїв. Політик наголосив, що наші Десантно-штурмові війська, як і всі Сили оборони, сплачують надзвичайно високу ціну за те, щоб наш народ зберіг свою свободу.

Зеленський подякував за рішення ПА НАТО

Президент нагадав, що сьогодні у зверненні до Парламентської асамблеї НАТО закликав країни Альянсу до конкретних дій із реалізації української формули миру. Цей алгоритм може надійно гарантувати мир і справедливість Україні та всій Європі.

Також Зеленський закликав усі парламенти держав-членів НАТО схвалити рішення про визнання Росії державою-терористом.

Вірю, що поступово ми вийдемо на цей результат – саме так Росію сприйматимуть у світі. Саме такою, якою вона стала. Державою-терористом,

– наголосив глава держави.

Крім того, він подякував Парламентській асамблеї НАТО, де сьогодні ухвалили відповідну резолюцію на підтвердження цієї та інших позицій.

Розмова з Макроном про ситуацію на ЗАЕС

Зеленський поговорив з президентом Франції Еммануелем Макроном про реалізацію кількох пунктів нашої формули миру. За словами українського лідера, мовилось про радіаційну безпеку та ситуацію на Запорізькій атомній станції, а також про енергетичну безпеку України та Європи.

Відтак глава держави додав, працюють, аби забезпечити виконання припису МАГАТЕ щодо припинення будь-якої ворожої активності проти українських атомних об’єктів. У цьому контексті надзвичайно важливою є демілітаризація Запорізької атомної станції. Зеленський чітко констатував: Росія повинна забрати звідти всіх своїх бойовиків і припинити обстріли станції.

Насамкінець політик подякував Макрону за готовність підтримати захист українських енергетичних об’єктів.

Зеленський закликав економити світло

Президент розповів, що енергетикам довелося застосувати не тільки стабілізаційні відключення електрики, а й позапланові. Річ у тім, що сьогодні виник більший рівень споживання, ніж країна може забезпечити в цей час. Тому Зеленський попросив представників обласної влади та місцевих громад не припиняти розмови з людьми про економію електрики.

Він відзначив, енергетики працюють на максимум, але шкода від ударів російських терористів дуже значна. Тому всім громадянам та бізнесу варто бути дуже ощадливими й розносити споживання по годинах доби.

Зеленський розповів, де найскладніша ситуація:

у Києві та області,

на Вінниччині,

Сумщині,

Тернопільщині,

Черкащині,

Одещині та в деяких інших містах і районах.

Річниця Революції Гідності

Президент зауважив, що вже 9 річниця початку Майдану – Революції Гідності. Проте наголосив, свободі й гідності українського народу – понад тисячу років. Українці за період свого існування пройшли через багато загроз.

Зараз ми з вами маємо історичну можливість раз і назавжди захистити українську волю,

– наголосив Зеленський.

Він переконаний, так і буде.

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