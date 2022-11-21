Так, Зеленский напомнил, что сегодня День десантно-штурмовых войск ВСУ. По этому случаю он записал обращение в футболке с соответствующей эмблемой, которую ему передали украинские десантники.

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Президент отметил украинских десантников

Зеленский поблагодарил наших ребят и перечислил причастных к празднику.

Это день 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 81-й отдельной аэромобильной бригады, 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которые отличились при освобождении Харьковщины и других наших земель.

Это день 46-й отдельной аэромобильной бригады, участвовавшей в освобождении Херсона и оккупированных территорий Левобережной Украины.

День 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которая храбро защищает наше государство в Луганской и Донбассе.

День подразделений 132-го отдельного разведывательного батальона, участвовавшего в освобождении Житомирщины и Киевщины вместе с другими подразделениями Десантно-штурмовых войск.

День бойцов 148-го отдельного артиллерийского дивизиона, ежедневно "минусирующих" врага на самых угрожающих участках фронта. день 71-й отдельной егерской бригады, которая стала частью Десантно-штурмовых войск недавно, но отличилась.

Президент рассказал, что в Мариинском дворце сегодня вручал награды бойцам по случаю профессионального праздника, а также передал ордена "Золотая Звезда" родным павших Героев.

Политик подчеркнул, что наши Десантно-штурмовые войска, как и все Силы обороны, платят очень высокую цену за то, чтобы наш народ сохранил свою свободу.

Зеленский поблагодарил за решение ПА НАТО

Президент напомнил, что сегодня в обращении к Парламентской ассамблее НАТО призвал страны Альянса к конкретным действиям по реализации украинской формулы мира. Этот алгоритм может надежно гарантировать мир и справедливость в Украине и всей Европе.

Также Зеленский призвал все парламенты государств-членов НАТО поддержать решение о признании России государством-террористом.

Верю, что постепенно мы выйдем на этот результат – именно так Россия будет восприниматься в мире. Именно такой, какой она стала. Государством-террористом,

– подчеркнул глава государства.

Кроме того, он поблагодарил Парламентскую ассамблею НАТО, где сегодня приняли соответствующую резолюцию в подтверждение этой и других позиций.

Разговор с Макроном о ситуации на ЗАЭС

Зеленский побеседовал с президентом Франции Эммануэлем Макроном о реализации нескольких пунктов нашей формулы мира. По словам украинского лидера, речь шла о радиационной безопасности и ситуации на Запорожской атомной станции, а также об энергетической безопасности Украины и Европы.

Следовательно, глава государства добавил, работают, чтобы обеспечить выполнение предписания МАГАТЭ о прекращении какой-либо враждебной активности против украинских атомных объектов. В этом контексте чрезвычайно важна демилитаризация Запорожской атомной станции. Зеленский четко констатировал: Россия должна вывести оттуда всех своих боевиков и прекратить обстрелы станции.

В заключение политик поблагодарил Макрона за готовность поддержать защиту украинских энергетических объектов.

Зеленский призвал экономить свет

Президент рассказал, что энергетикам пришлось применить не только стабилизационные отключения электричества, но и внеплановые. Дело в том, что сегодня возник больше потребления, чем страна может обеспечить в это время.

Поэтому Зеленский попросил представителей областных властей и местных общин не прекращать разговор с людьми об экономии электричества. Он отметил, энергетики работают на максимум, но вред от ударов российских террористов очень значительный. Всем гражданам и бизнесу следует быть очень бережливыми и разносить потребление по часам суток.

Зеленский рассказал, где самая сложная ситуация:

в Киеве и области,

в Винницкой области,

Сумской области,

Тернопольщине,

Черкасской области,

Одесской области и в некоторых других городах и районах.

Годовщина Революции Достоинства

Президент отметил, что уже 9 годовщина начала Майдана – Революции Достоинства. Однако подчеркнул, что свободе и достоинству украинского народа – более тысячи лет. Украинцы за период своего существования прошли из-за многих угроз.

Сейчас мы с вами имеем историческую возможность раз и навсегда защитить украинскую свободу,

– подчеркнул Зеленский.

Он убежден, что так и будет.

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