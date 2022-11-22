Соответствующую информацию сообщили в компании 22 ноября. На Киевщине проблемы с электричеством из-за погоды.

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Что происходит с электричеством в Одесской области

В регионе происходят экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, которые составлены ранее, не действуют,

– заявили в Одесских электросетях.

К сожалению, людей не предупредили, до какого времени будут действовать отключения. Однако объяснили, что делают все, что могут, лишь бы поскорее стабилизировать ситуацию. В частности, над возобновлением работы электросети работают:

энергетики ДТЭК;

специалисты Укрэнерго;

а также другие экстренные службы и органы государственной власти.

В Киевской области аварийные отключения света

В Киевской области из-за значительного мокрого снега и дождя, налипания мокрого снега в течение 21 – 22 ноября произошли аварийные отключения электроэнергии,

– заявили в Киевской областной военной администрации.

По их данным, на территории Киевской области:

уже вернули свет в 39 населенных пунктов, обесточенных полностью и в 66, частично;

в 9 утра 22 ноября без света было 57 населенных пунктов, еще 102 – частично;

из-за ветра без света 60 линий электропередач 6 – 10 киловатт и 26 – частично, 1400 – трансформаторных подстанций.

Известно, что бригады Киевских региональных сетей продолжают ликвидировать последствия непогоды. В частности, над восстановлением света трудятся 75 бригад.

Более того, в Киевской ОВА предупредили, что в области действуют и стабилизационные отключения электричества, согласно графику, указанному на сайте ДТЭК Киевские региональные электросети.

На распределительных сетях Одесской области возможны аварии

Еще 19 ноября Одесские электросети предупреждали людей, что поврежденные электросети не выдерживают повышенной нагрузки.

Как следствие, жители Одессы и области могут повторно оставаться без света, но уже не из-за экстренных отключений, а из-за аварий на распределительных сетях,

– объяснили в компании.

По их данным, энергетики работают круглосуточно, чтобы вернуть свет. Они также попросили жителей:

с пониманием и терпением отнестись к ситуации;

использовать электричество очень экономно.

В частности, включать одновременно только одно электроустройство, программировать их на работу ночью с полуночи до 6 утра, не включать внешнее освещение.

Атака россиян на Одесскую область: основное

17 ноября россияне снова массированно атаковали Украину своими ракетами и дронами-камикадзе. По данным воздушных сил ВСУ, враги ударили по Украине 18 ракетами, а также иранскими "шахидами". Наша ПВО сбила 11 ракет и все дроны-камикадзе.

Впоследствии стало известно, что оккупанты в Одесской области попали в объект инфраструктуры. Кроме того, в Одессе враги попали в логический объект.

Известно, что россияне запустили "Калибры" из акватории Черного моря, а также из двух Су-30 – 6 ракет воздушного базирования.

Кроме того, некоторые люди 18 ноября даже вышли на митинг в Одессе. Они жаловались, что нет света третьи сутки и просили создать графики, по которым будут выключать электричество.

И еще после атаки глава Одесской ОВ Максим Марченко объяснял, что ситуация в области тяжелая. В Одесской области "уже отключили все, что возможно, но даже этого недостаточно". Поэтому в Укрэнерго ввели аварийные отключения электричества.

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