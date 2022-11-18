В частности, такой протест произошел в Одессе. Соответствующие видео опубликовал ряд местных телеграм-каналов, сообщает 24 канал.
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В Одессе перекрыли дорогу из-за отключения света
В Одессе 18 ноября люди перекрыли дорогу из-за отключения света. Инцидент произошел на улице Люстдорфской.
Следует заметить, что в протесте приняли участие не слишком много горожан. Ведь большинство понимает, что отключение – это не блажь облэнерго, а прямое следствие российских атак.
Энергетики круглосуточно работают, чтобы возобновить электроснабжение во все украинские дома.
Смотрите видео протеста в Одессе:
На место происшествия приехали правоохранители. В 19:47 акция протеста завершилась, и люди пошли домой.
Одесситы перекрыли дорогу из-за отсутствия света: видео
После атак россиян в Одесской области приняли беспрецедентные решения
Глава Одесской ОВА Максим Марченко 17 ноября рассказал о сложной ситуации в области. Он напомнил, что из-за массированных обстрелов Укрэнерго вынужденно ввело аварийные отключения электроэнергии.
В Одесской области пришлось ввести несколько графиков отключения одновременно, где один накладывается на другой. По словам Марченко, "отключено уже все, что возможно, но даже этого недостаточно".
Я понимаю, что в домах на линиях электроснабжения света нет уже больше суток. И сегодня были приняты беспрецедентные решения по отключению некоторых рабочих линий для поддержки нерабочих,
– сказал глава Одесской ОВА.
Он подчеркнул, что энергосистема Украины – это единый организм, поэтому на работу одного объекта влияет другой. Пока мощности для всей страны недостаточно.
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