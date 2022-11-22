Об этом 24 канала рассказал первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. Он также отметил, что те люди, которые все же вернулись или остались – стоит согласиться на добровольную эвакуацию.
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Первое, о чем следует помнить – собственная безопасность, ведь весь правый берег Херсона чуть ли не постоянно попадает под вражеский огонь. В результате "прилетов" есть пострадавшие и погибшие,
– говорит Соболевский.
Он говорит, что есть понимание – россияне не будут останавливаться и делать это постоянно. Их тактика без изменений – они уничтожают гражданские объекты, а не военные.
Соболевский о том, почему важно эвакуироваться из Херсона: смотрите видео
Юрий Соболевский добавляет, что почти каждый день есть заявки с пожеланиями эвакуироваться, правда, таких пожеланий еще не так много.
Деоккупированный Херсон – как живой город
- Напомним, что 11 ноября Вооруженные силы Украины вошли в Херсон и установили над городом сине-желтый флаг. Захватчики скрылись на левом берегу Днепра.
- 14 ноября Владимир Зеленский приехал в уволенный Херсон впервые со времени его деоккупации. В присутствии президента Украины ВСУ официально подняли государственный флаг в деоккупированном Херсоне. Видео торжеств можно посмотреть по ссылке .
- Город постепенно приходит в себя от российской оккупации. В Херсоне заработали первые Пункты Несокрушимости. Это специально оборудованные палатки. Там можно согреться, получить горячие напитки, еду, зарядить телефон и пользоваться Интернетом.
- Сегодня в Херсоне начнут работать гуманитарные центры. Там можно бесплатно получить продукты, средства гигиены и прочее.
- Российские захватчики терроризировали мирное население Херсона. В частности, стало известно о новых случаях пыток. Сообщают, что жители Херсонщины подвергались более жестоким методам пыток, чем в тех областях, которые раньше были под временной оккупацией – Харьковщина, Киевщина, Черниговщина.