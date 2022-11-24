Про це під час брифінгу розповів депутат Херсонської облради Сергій Хлань. За його словами, Росія продовжує і посилює обстріли Херсона.
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Окупанти обстрілюють Херсон зі ствольної артилерії
Хлань повідомив, що 23 – 24 листопада росіяни ведуть обстріли зі ствольної артилерії.
Сьогодні зранку був потужний приліт і зруйновані житлові будинки в одному із найбільш густонаселених мікрорайонів міста – це на Тавричеському. Великі руйнування. Це не близько до набережної, це північна частина міста і саме туди окупант влучив системами залпового вогню,
– сказав він.
Депутат Херсонської облради додав, що на місце прильотів відправлена велика кількість швидких допомог, а також працюють рятувальники.
Росіяни під час обстрілу потрапили в машину, в якій їхав маленький хлопчик. Дитина від травм загинула в лікарні.
"Тобто гинуть наші діти, гинуть літні люди. Звичайні люди, які просто перебувають у своїх домівках. Росія – це країна терорист і вона доводить це з кожним днем", – заявив Хлань.
У четвер у Херсоні знову лунали вибухи
Російські військові у четвер, 24 листопада, знову обстріляли Херсон. Зранку Суспільне повідомляло, що в Херсоні тричі лунали вибухи.
Після цього вибухи в Херсоні чули також близько 13:50. Про це теж інформували кореспонденти Суспільного.
Через обстріл Херсона загинув чоловік
- Російські війська 23 листопада обстріляли Херсон з артилерії. Внаслідок обстрілу загинув 73-річний чоловік.
- Загарбники атакували Херсон від ранку. Близько 9:35 росіяни атакували місто із "Градів". Місцеві мешканці повідомляли про задимленість.
- Через те, що Росія нарощує обстріли Херсона, місцева влада радить все ж евакуюватися з деокупованого міста.
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