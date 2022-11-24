Об этом на брифинге рассказал депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань. По его словам, Россия продолжает и усиливает обстрелы Херсона.
К теме Смертельный обстрел Херсона: что известно о количестве жертв
Оккупанты обстреливают Херсон из ствольной артиллерии
Хлань сообщил, что 23 – 24 ноября россияне ведут обстрелы из ствольной артиллерии.
Сегодня утром был мощный прилет и разрушены жилые дома в одном из самых густонаселенных микрорайонов города – это на Таврическом. Большие разрушения. Это не близко к набережной, это северная часть города и именно туда оккупант попал системами залпового огня.
– сказал он.
Депутат Херсонского облсовета добавил, что на место прилетов отправлено большое количество скорых пособий, а также работают спасатели.
Россияне при обстреле попали в машину, в которой ехал маленький мальчик. Ребенок от травм погиб в больнице.
"То есть гибнут наши дети, гибнут пожилые люди. Обычные люди, которые просто находятся в своих домах. Россия – это страна террорист и она доказывает это с каждым днем", – заявил Хлань.
В четверг в Херсоне снова раздавались взрывы
Российские военные в четверг, 24 ноября, снова обстреляли Херсон. Утром Общественное сообщало, что в Херсоне трижды раздавались взрывы.
После этого взрывы в Херсоне слышали около 13:50. Об этом также сообщили корреспонденты Общественного.
Из-за обстрела Херсона погиб мужчина
- Российские войска 23 ноября обстреляли Херсон из артиллерии. В результате обстрела погиб 73-летний мужчина.
- Захватчики атаковали Херсон с утра. Около 9:35 россияне атаковали город из "Градов". Местные жители сообщали о задымленности.
- Из-за того, что Россия наращивает обстрелы Херсона, местные власти советуют все же эвакуироваться из деоккупированного города.
Обратите внимание – обстрелы на Херсонщине не утихают: смотрите видео