По данным заместителя руководителя Офиса Президента Кирилла Тимошенко, враг атаковал город с артиллерии.

Внимание Россияне ломают собственную стратегию, – политолог о ежедневных обстрелах Херсона

Херсон. Враг продолжает терроризировать город. Оккупанты вели обстрел из артиллерии. В результате атаки погиб мужчина в возрасте 73 лет,

– написал Кирилл Тимошенко.

Херсон захватчики атаковали с утра. Около 9:35 россияне атаковали из "Градов". Местные жители сообщали о задымленности.

Враг продолжает атаковать Херсон: главное

В результате обстрела Херсона 22 ноября погибли два человека, семь получили ранения. Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич заявил, что "выстрелы и плотность от врага постоянно растут". Захватчики стреляют из ствольной артиллерии, из минометов, РСЗО.

Российские оккупанты отвели большую часть группировки в 20 километрах от Левого берега Днепра, а некоторые подразделения перебросили на другие направления.

Вдоль побережья захватчики разместили наблюдательные пункты. В 15 – 20 километрах от берега возвели фортификационные сооружения и прикопали артиллерийскую технику, откуда ведут обстрелы.

Больше о взрывах в Херсоне: смотреть видео