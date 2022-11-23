О взрывах сообщил местный журналист Константин Рыженко. Если вы сейчас находитесь в Херсоне, то лучше спрячьтесь в укрытие.
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Что известно о новых взрывах в Херсоне
По предварительной информации, 23 ноября в 9:36 Херсон был обстрелян из "Градов". После обстрела появилась задымленность.
Местные жители говорят, что взрывалось в воздухе облачком ярких вспышек и летело вниз.
Кроме того, житель Херсона показал, что к нему во двор прилетел неизвестный предмет. Вероятно, город могли обстрелять зажигательными фосфорными снарядами.
Житель Херсона нашел этот предмет у себя во дворе / фото Константин Рыженко
Местных жителей призывают находиться в безопасности и соблюдать правила двух стен.
Россияне обстреливают Херсонскую область
- Из-за обстрелов оккупантов в Херсоне 22 ноября погибли два человека, семеро ранены. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.
- Так, враг стреляет из ствольной артиллерии, из минометов и РСЗО. Россияне обстреливают мирное население.
- Позже начальница МВА Галина Лугова сообщила "Суспильному", что в результате обстрелов Херсона погиб еще один человек.
- В ОВА рассказали, что в Херсонской области в результате обстрелов погиб 13-летний мальчик. Он скончался в больнице из-за ранения кассетным снарядом. Также ранены еще два ребенка.
- 21 ноября оккупанты обстреляли Херсон. Они попали в многоквартирный жилой дом.
- В Офисе Президента сообщили, что в результате атаки в областную больницу доставили 4 травмированных людей. Во время госпитализации один человек скончался.
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