Ранее в местных пабликах очевидцы сообщали о громких взрывах в городе. Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что прилет был зафиксирован в Днепровском районе.
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Российские подлые террористы. Скрылись из Херсона и начали обстреливать мирных жителей. В Днепровском районе города зафиксирован прилет в квартиру, есть пострадавшие,
– отметил Кирилл Тимошенко.
По его словам, на месте работают спасатели и экстренные службы.
Россияне обстреливают Херсон: главное
Ночью 21 ноября в Херсоне тоже было громко, оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру. К сожалению, есть раненные среди мирного населения. Они получают медицинскую помощь.
В воскресенье российские военные попали в жилые дома микрорайона Остров. От обстрелов пострадал центр города. В Офисе Президента сообщили, что в результате атаки в областную больницу доставили 4 травмированных людей. К сожалению, во время госпитализации 1 человек скончался.
Также заместитель руководителя ОП сообщил, что в результате обстрелов села Антоновка пострадала женщина. Сейчас он находится в Херсонской областной больнице.
19 ноября оккупанты расстреляли очередь за гуманитарной помощью, в которой стояли мирные жители. Десятки людей ждали, чтобы получить хлеб.
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