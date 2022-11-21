Ранее в местных пабликах очевидцы сообщали о громких взрывах в городе. Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что прилет был зафиксирован в Днепровском районе.

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Российские подлые террористы. Скрылись из Херсона и начали обстреливать мирных жителей. В Днепровском районе города зафиксирован прилет в квартиру, есть пострадавшие,

– отметил Кирилл Тимошенко.

По его словам, на месте работают спасатели и экстренные службы.

Россияне обстреливают Херсон: главное

Ночью 21 ноября в Херсоне тоже было громко, оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру. К сожалению, есть раненные среди мирного населения. Они получают медицинскую помощь.

В воскресенье российские военные попали в жилые дома микрорайона Остров. От обстрелов пострадал центр города. В Офисе Президента сообщили, что в результате атаки в областную больницу доставили 4 травмированных людей. К сожалению, во время госпитализации 1 человек скончался.

Также заместитель руководителя ОП сообщил, что в результате обстрелов села Антоновка пострадала женщина. Сейчас он находится в Херсонской областной больнице.

Важно! Правобережье Херсона освобождено от захватчиков, однако риски для жизни людей еще остаются. Поэтому власти советуют на время эвакуироваться на безопасные территории. Уточнить информацию и записаться на эвакуацию, жителям советуют обращаться на "горячую линию": 0 800 330 951;

38 091 481 7845;

или писать на фейсбук-страницу гуманитарного штаба Херсонской ОВА.

19 ноября оккупанты расстреляли очередь за гуманитарной помощью, в которой стояли мирные жители. Десятки людей ждали, чтобы получить хлеб.

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