Раніше у місцевих пабліках очевидці повідомляли про гучні вибухи в місті. Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що приліт зафіксували в Дніпровському районі.

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Російські підлі терористи. Втекли із Херсона і почали обстрілювати мирних мешканців. В Дніпровському районі міста зафіксовано приліт в квартиру, є постраждалі,

– зазначив Кирило Тимошенко.

За його словами, на місці працюють рятувальники та екстрені служби.