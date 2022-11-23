Про вибухи повідомив місцевий журналіст Костянтин Риженко. Якщо ви нині перебуваєте у Херсоні, то краще сховайтесь в укриття.

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Що відомо про нові вибухи у Херсоні

За попередньою інформацією, 23 листопада о 9:36 Херсон обстріляли з "Градів". Після обстрілу з’явилась задимленість.

Місцеві мешканці кажуть, що вибухало в повітрі хмаркою яскравих спалахів та летіло донизу.

Окрім цього, житель Херсона показав, що до нього у двір прилетів невідомий предмет. Ймовірно, місто могли обстріляти запальними фосфорними снарядами.



Житель Херсона знайшов цей предмет у себе у дворі / фото Костянтин Риженко

Місцевих мешканців закликали перебувати у безпеці та дотримуватись правила двох стін.

Росіяни обстрілюють Херсонщину

Через обстріли окупантів у Херсоні 22 листопада загинуло двоє людей, є семеро поранених. Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

Так, ворог стріляє зі ствольної артилерії, з мінометів та РСЗО. Росіяни обстрілюють мирне населення.

Згодом начальниця МВА Галина Лугова повідомила "Суспільному", що внаслідок обстрілів Херсона загинула ще одна людина.

В ОВА розповіли, що на Херсонщині внаслідок обстрілів загинув 13-річний хлопчик. Він помер у лікарні через поранення касетним снарядом. Також поранено ще дві дитини.

21 листопада окупанти обстріляли Херсон. Вони поцілили у багатоквартирний житловий будинок.

В Офісі Президента повідомили, що внаслідок атаки до обласної лікарні доставили 4 травмованих людей. Під час госпіталізації одна людина померла.

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