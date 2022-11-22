Від обстрілів путінської армії страждає майже все узбережжя Дніпра. Про це 24 каналу розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

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Депутат зазначив, що окупанти продовжують тероризувати як місто Херсон, так і прилеглі до узбережжя населені пункти правобережної частини Херсонщини.

Вчора окупанти обстрілювали зокрема мікрорайон "Острів", де було 4 поранених, одна з поранених загинула в лікарні. Одну жінку привезли із селища Антонівка, що у передмісті Херсона – біля мосту, про який всі знають. Сьогодні зранку окупанти продовжили обстріли,

– розповів Хлань.

За його словами, вночі було чути мінометний обстріл Херсона, а близько 7 ранку в районі "Забалка", що у приватному секторі, поблизу вулиці Чайковського був приліт касетного снаряда з "Града", який розсипався.

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Вчора окупанти також обстрілювали Берислав, Токарівку, інші населені пункти, які знаходяться вздовж узбережжя.

"Окупанти б'ють хаотично, тероризуючи цивільне населення. Вони продовжують абсолютно злочинні обстріли, тому що ці удари не по військових об'єктах та техніці, а по приватних домівках простих людей. Це черговий доказ, що Росія і її армія – це терористичні організації", – резюмував Хлань.

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