Щобільше, окупанти втрачають свої "військові козирі", що лише ускладнить їхнє становище у війні. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник.

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Експерт зазначив, що щонайменше 20 тисяч російських військових передислокувалися на лівий берег Херсонщини.

Це приблизно 4 – 5 механізованих бригад, що доволі багато. Це уже "терті" бійці, а не "чмобики". Вони мають певне "бойове хрещення" і досвід. Справді, в частині забезпечення техніки у них все поганенько – величезну кількість техніки кинули на Правобережжі й не доправили на лівий,

– пояснив оглядач.

За його словами, від 30 до 50 відсотків усіх підрозділів мають проблему із забезпеченням технікою, але, поза тим, вони становлять серйозний потенціал, який ЗСУ доведеться "перемолоти".

"ЗСУ мають стратегічну перевагу: правий берег Дніпра суттєво вищий, що є ідеальними артилерійськими позиціями. В якості артилерії ми на порядок вищі за противника, а звільнення Херсона потягнуло оперативну дальність ураження фактично на 100 кілометрів", – додав аналітик.

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Це, на його думку, безпосередньо загрожуватиме логістиці ворога на Півдні. Зокрема в зоні ураження буде Перекопський перешийок, що призведе до "потенційного задушення всього південного угруповання і цей день неминуче прийде".

Черник вказав, що ворог намагається здійснювати контрнаступальні дії на окремих напрямках, проте головна стратегічна перевага та ініціатива уже на боці ЗСУ.

"У частині захисту від вогневих валів окупантів – вони зменшилися втричі. Якщо умовно влітку стандартний вогневий вал потребував 45 – 60 тисяч снарядів на день, то на сьогодні він у межах 20 – 25 тисяч. У них є проблема забезпечення снарядами, а ЗСУ потрібно робити те ж саме, як і у будь-якій артилерійській війні – окопуватися", – резюмував фахівець.

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