Более того, оккупанты теряют свои "военные козыри", что лишь усложнит их положение в войне. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник.

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Эксперт отметил, что, по меньшей мере, 20 тысяч российских военных передислоцировались на левый берег Херсонской области.

Это примерно 4-5 механизированных бригад, что достаточно много. Это уже "тертые" бойцы, а не "чмобики". Они имеют определенное "боевое крещение" и опыт. Действительно, в части обеспечения техники у них все плохо — огромное количество техники бросили на Правобережье и не доставили на левый.

– объяснил обозреватель.

По его словам, от 30 до 50 процентов всех подразделений имеют проблему с обеспечением техникой, но, кроме того, они представляют серьезный потенциал, который ВСУ придется "перемолоть".

"ВСУ имеют стратегическое преимущество: правый берег Днепра существенно выше, что являются идеальными артиллерийскими позициями. В качестве артиллерии мы на порядок выше противника, а освобождение Херсона повлекло оперативную дальность поражения фактически на 100 километров", — добавил аналитик.

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Это, по его мнению, будет непосредственно угрожать логистике врага на Юге. В частности, в зоне поражения будет Перекопский перешеек, что приведет к "потенциальному удушению всей южной группировки и этот день неизбежно придет".

Черник указал, что враг пытается совершать контрнаступательные действия на отдельных направлениях, однако главное стратегическое преимущество и инициатива уже на стороне ВСУ.

"В части защиты от огневых валов оккупантов — они уменьшились втрое. Если условно летом стандартный огневой вал нуждался в 45-60 тысяч снарядов в день, то на сегодняшний день он в пределах 20-25 тысяч. У них есть проблема обеспечения снарядами, а ВСУ нужно делать то же, как и в любой артиллерийской войне – окапываться», – резюмировал специалист.

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