Вместо этого враг несет колоссальные потери. Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко во время брифинга, передает 24 канал.

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Враг стремится хоть где-то преуспеть

По словам Кириленко, самыми горячими остаются Бахмутское, Авдеевское и Новопавловское направления.

На Бахмутском направлении враг не прекращает попыток прорвать оборону ВСУ или зайти в город, или обойти его. Это для того, чтобы в дальнейшем развивать свое наступление,

– сказал Кириленко.

По его словам, оккупанты перебрасывают значительные силы на указанные направления, распределяют их, чтобы, потерпев фиаско на других направлениях, хоть где-то добиться успеха.

"Поэтому у врага есть огромные потери, но своих попыток не прекращает", – отметил глава ОВА.

Враг уничтожает все на своем пути

Он также добавил, что россияне фактически уничтожают прифронтовые населенные пункты во время отступления на предыдущие позиции.

Вся линия фронта от Юга до Севера – Марьинка, Красногоровка, Угледарское направление, Авдеевка, Торецк, Бахмут, Соледар, частично Северская община – попадают под постоянные обстрелы. И разрушение инфраструктуры в регионе очень большое. Если брать город Бахмут, то уже более 60% там можно констатировать разрушенную инфраструктуру города,

– подчеркнул Кириленко.

Почему оккупанты несколько месяцев не могут взять Бахмут

Российские оккупанты уже более 4 месяцев активно пытаются штурмовать Бахмут, чтобы захватить этот город, но ВСУ крепко держат оборону и не дают им продвинуться. Более того, оккупанты терпят на Бахмутском направлении просто безумные потери.

Как объяснил спикер группировки войск "Восток" Сергей Череваты , оккупантам не удается выполнить поставленную задачу по захвату Бахмута по двум причинам, в частности:

невероятное мужество, мотивированность, стойкость и моральный дух украинских военных;

гораздо большая мощность работы наших штабов и командиров.

Добавим, что битва за Бахмут побила рекорд по продолжительности и жестокости боев. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.

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